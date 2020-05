Италия Касано и Лука Тони се изказаха за конфликта на Киелини с Балотели и Мело 10 май 2020 | 21:15 - Обновена Прочетена 850 0



копирано

Бившите италиански нападатели Антонио Касано и Лука Тони изразиха своето мнение относно разразилия се конфликт между Джорджо Киелини от една страна и Марио Балотели и Фелипе Мело от друга страна.



Киелини назова двамата "най-ужасни" играчи "Не познавам Мело. Не съм играл с него и не знам какъв човек е той. Марио е добро момче, така че не знам какво има предвид Киелини. Това, което мога да те уверя, е, че имам огромен респект към Джорджо. Той е супер интелигентен, разбира от футбол и те убива на терена, когато играеш срещу него, но извън игрището той е чудесен човек. Сигурно е имал добри причини за това. Бегло познавам Марио, но съм прекарал 10 години с Киелини в националния тим, като той е добър и учтив", коментира Касано във видео на живо с Кристиан Виери в Инстаграм. Giorgio Chiellini fired shots at Mario Balotelli and Felipe Melo.



They fired them straight back.



pic.twitter.com/E998ViHn6a — Goal (@goal) May 10, 2020 "Книгите са странни. Когато пишеш такава, трябва да намериш неща, които да влязат в заглавията на вестниците. Мисля, че както Киелини, така и Балотели бяха прави, но сгрешиха, държейки се по този начин. Разбира се, ако това е нещо, което Джорджо не е казал в лицето на Марио, тогава то не е приятно. Но Балотели със сигурност е направил нещо. Още по-лошо е, когато определени спорове се пренесат в социалните медии. Щеше да е по-добре да си бяха поговорили и разяснили нещата. Съдейки по реакцията на Балотели, това са неща, които не са били казани в лицето му. Трябва да разбереш къде лежи истината и да познаваш ситуацията. В момент като този, в който няма за какво да се говори, разбира се, че ще е приятно сезонът да бъде подновен с Киелини срещу Балотели", заяви Тони отново в разговор с Бобо Виери в Инстаграм.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 850

1