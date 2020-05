Италия Марко Джампаоло е фаворит да оглави Торино 10 май 2020 | 20:30 - Обновена Прочетена 61 0



Марко Джампаоло е фаворит за треньорския пост в Торино, съобщава "Тутоспорт". 52-годишният специалист е без работа, след като в началото на октомври бе уволнен от Милан заради слабия старт на сезона на "росонерите". Самият Джампаоло е съгласен да застане начело на Торино, но това ще стане най-рано в началото на следващия сезон, тъй като правилата в Серия "А" забраняват един специалист да води два отбора в рамките на един сезон. Преди спирането на първенството заради пандемията от коронавирус Торино се намираше на 15-о място в класирането, като загуби всеки един от последните си шест шампионатни мача. Ex-Milan coach Marco Giampaolo is the hot favourite to take over at Torino from next season, as Moreno Longo won’t be confirmed on the bench https://t.co/chdNnjRwVg #Torino #ACMilan #SerieA pic.twitter.com/Dy2JmfoME6 — footballitalia (@footballitalia) May 10, 2020

