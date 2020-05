Йенс Леман замени Юрген Клинсман в борда на директорите на Херта

Бившият вратар на националния отбор на Германия Йенс Леман влезе в борда на директорите на Херта (Берлин). Той заема мястото на друга звезда на германския футбол от миналото - Юрген Клинсман, който пък за кратко в края на миналата и началото на тази година бе старши треньор на тима.

Клинсман бе принуден да подаде оставка, тъй като критикува управленската йерархия в клуба, което доведе до недоволство от страна на останалите директори, които загубиха вяра в него. 50-годишният Леман, който е бивш играч на Шалке 04, Милан, Борусия (Дортмунд), Арсенал и Щутгарт за последно работи като помощник-треньор в Аугсбург. Сезонът в Бундеслигата се подновява през следващата седмица, а Херта ще гостува на Хофенхайм в събота. Това ще бъде и дебют за новия старши треньор на столичани Бруно Лабадия.

Jens Lehmann has been appointed to Hertha Berlin's supervisory board, according to reports. pic.twitter.com/XVZZdWDuUi