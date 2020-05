Бейзбол Бейзболна картичка от началото на миналия век бе продадена за близо половин милион 10 май 2020 | 19:52 Прочетена 121 0



копирано

Изключително рядка картичка на бейзболиста Джо Джаксън - Босия бе продадена на онлайн търг за 492 000 долара, съобщиха американските медии. Картичката е от 1910 година и е била собственост на семейството на Бен Фостър. Той я е открил през 2009 година в адвокатската кантора на баща му Хейс Фостър. Хейс пък получил картичката още докато бил дете. Тогава той колекционирал подобни картички и има цяла серия с играчи от първата половина на миналия век.



След намирането на картичката неговият син Бен не предполагал колко е ценна, но впоследствие разбрал, че тя е много рядка и струва цяло състояние. Картичката с Джо Джаксън - Босия е особено ценна, тъй като е част от колекционерска серия, показваща играчите още като младежи в Майнър лигата. Тогава бейзболистът е част от отбора на Ню Орлиънс.



Hayes Foster thought he had lost his baseball card collection until his son, Ben, found it in his old lunch pail in 2009.



Included in the lot was a 1910 T210 Old Mill Shoeless Joe Jackson card that just sold at @Heritage_Sport for $492,000https://t.co/9eVacDsWCq pic.twitter.com/efTH9m98e8 — Tom VanHaaren (@TomVH) May 8, 2020 Джо Джаксън - Босия е най-известен със скандала, в който се забърква през 1919 година. Тогава той е играч на Чикаго Уайт Сокс, а тимът достига до Световните серии. Там обаче Чикаго губи, като в последствие става ясно, че "белите чорапи" са продали финалната серия, заради което са наречени от медиите "Чикаго Блек Сокс" ("черните чорапи").



Историците на Мейджър лийг бейзбол обаче все още спорят за ролята на Босия в скандала, тъй като той има най-добрите статистически показатели от всички свои съотборници. Скандалът обаче слага край на кариерата, а по това време той е на 32 години. Джо Джаксън - Босия е най-известен със скандала, в който се забърква през 1919 година. Тогава той е играч на Чикаго Уайт Сокс, а тимът достига до Световните серии. Там обаче Чикаго губи, като в последствие става ясно, че "белите чорапи" са продали финалната серия, заради което са наречени от медиите "Чикаго Блек Сокс" ("черните чорапи").Историците на Мейджър лийг бейзбол обаче все още спорят за ролята на Босия в скандала, тъй като той има най-добрите статистически показатели от всички свои съотборници. Скандалът обаче слага край на кариерата, а по това време той е на 32 години. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 121 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1