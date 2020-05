Англия Рашфорд назова кои са любимите му голове за Манчестър Юнайтед 10 май 2020 | 19:46 - Обновена Прочетена 181 0



Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд заяви, че нищо не може да се сравни с чувството, което е изпитал, когато е отбелязал първите си голове при дебюта си за "червените дяволи". На 18-годишна възраст младият играч отбеляза 2 попадения в първия си мач за английския гранд срещу датския Мидтиланд в мач от Лига Европа. "Всеки следващ гол след това просто не беше същият като първия. Чувствам се наистина благодарен, че имах възможността да играя за клуба и да мога да отбележа такива голове в моя дебют", заяви Рашфорд пред официалния сайт на клуба. Оттогава насам англичанинът се е разписал 64 пъти в 201 мача за Юнайтед, като на сметката си има и 10 гола с националната фланелка на Англия в 38 срещи. Рашфорд успя да отбележи в своя дебют във Висшата лига, както и в първия си мач за страната. Попитан кой е любимият момент от кариерата му до сега, 22-годишният футболист заяви: "Има определено няколко такива моменти. Бих казал победата на финала за ФА Къп през 2016-а. Това бе един невероятен момент, защото това беше първата купа". Rashford: “You know, every other goal after that, it's not quite the same as that first goal. I just felt grateful, really, to have the opportunity to play for the club and to be able to score goals like the one on my debut.” [mu] #mufc #RS pic.twitter.com/prFqpgpMsK — Manchester United Updates (@mnuupdates) May 10, 2020 "Всъщност аз се включих някъде по средата на кампанията за мачовете на ФА Къп. Започнах годината в Младежката лига, а я завърших като вдигнах трофея от турнира, така че чувството бе страхотно. Дали мачът с Евертън на полуфиналите ми е любим? Бих казал, че да. По начина, по който играхме, особено когато нападахме. Опитвахме се да им създаваме проблеми в продължение на всичките 90 минути. Останахме спокойни и продължавахме да правим това, което правехме през цялото време. Това, че Антони отбеляза в последните минути на срещата, прави мача още по-добър", допълни още Рашфорд.



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

