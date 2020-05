Халф на Волфсбург получи тежка травма на лицето по време на тренировка

Полузащитникът на Волфсбург Яник Герхард е получил счупване на лицева кост по време на тренировка на тима, обяви треньорът на "вълците" Оливер Гласнер.

"Това е огромен удар за нас", каза Гласнер, чийто тим продължава да се подготвя за подновяването на Бундеслигата идния уикенд. 26-годишният Герхард е бил откаран в болница след сблъсъка и е бил опериран. Той е пострадал по време на двустранна игра 11 срещу 11. Следващият мач на Волфсбург е в събота като гост на Аугсбург.

