Огромен проблем за баскетбола в Испания - два отбора имат заразени играчи

Coronavirus testing showed positives among Joventut and Zaragoza players



Ръководството на Лига Ендеса планира да завърши сезона с турнир от 12 отбора на едно място, но вече се появиха проблеми заради резулатите от тестовете за COVID-19. Играчи от Ховентут и Сарагоса са дали положителни проби за вируса, съобщават от Encestando. Все още се очакват резултатите от още тестове на играчите от клубовете, а ако се появят още положителни проби, то завръщането на сезона се усложнява допълнително. Лига ACB трябва да вземе окончателно решение за възобновяването на сезона до края на май.



