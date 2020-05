Президентът на Кристъл Палас направи песимистична прогноза за Висшата лига

Президентът на Кристъл Палас Стийв Париш каза пред ББС, че е възможно в Англия дълго време да не се играе футбол, ако клубовете не успеят да постигнат бързо съгласие за подновяване на Висшата лига.

В понеделник представители на 20-те тима ще разговарят относно проекта "Рестарт", който цели възобновяването на спряното през март първенство. Дори и да бъде постигнато съгласие между тях обаче, правителството ще има последната дума за очаквания старт. "Ние бихме били лишени от нашите задължения, ако не намерим бързо начин как да върнем футбола. Но това може да се окаже извън нашите възможности", каза Париш. Към момента основният обсъждан вариант включва мачове на неутрален терен, но поне три клуба ще се обявят срещу него. Това са Астън Вила, Брайтън и Уотфорд.



Според Париш е много важно и какво ще се случи в Германия, където се планира рестарт на Бундеслигата през следващата седмица. "Примерът на Германия може да бъде шаблон, който да последваме. Искаме да видим какви ще бъдат предизвикателствата пред тях. Те могат да се окажат непреодолими и нашето притеснение е, че ако се окажат непреодолими сега, тогава може да останем без футбол за много, много продължителен период от време и това да има огромни последствия за играта", коментира Париш

Steve Parish at Crystal Palace. Continues to be the most sensible voice out there. His points on finance need to be listened to. It’s reality. https://t.co/V1dYyMwoAE