Легенда на Юнайтед вижда Магуайър като подходящия капитан на отбора

Хари Магуайър напълно е заслужавал да бъде капитан на Манчестър Юнайтед, смята клубната легенда Брайън Робсън. Той също така определи рекордната покупка на "червените дяволи" като топ играч.

Юнайтед закупиха правата на централния защитник миналото лято, като платиха рекордните за клуба 80 милиона паунда и превърнаха англичанина в най-скъпия защитник на света. 27-годишният футболист е първи избор под ръководството на Оле Гунар Солскяер, като е записал 42 мача за отбора и на сметката си има вече 2 гола и 3 асистенции. Мениджърът на Манчестър Юнайтед бе принуден да определи новия капитан на тима, след като през януари се разделиха с досегашния си такъв Ашли Йънг. От тогава насам Магуайър води успешно отбора, като успя да стабилизира защитата на тима заедно с партньора си Виктор Линдельоф. "Червените дяволи" са допуснали само 2 гола в последните 11 мача преди сезонът да бъде спрян заради пандемията с коронавируса.

Harry Maguire reveals his partner has given birth to a baby girl pic.twitter.com/RkNsmqfQPS