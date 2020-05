НБА Шак: Отменете сезона, омръзна ми да слушам едно и също всеки ден 10 май 2020 | 17:37 Прочетена 94 0



Легендата и настоящ водещ на NBA on TNT Шакийл О'Нийл заяви, че сезон 2019/20 в Националната баскетболна асоциация трябва да бъде отменен. Според О'Нийл трябва да се помисли за здравето и безопасността на играчите и персонала. "Трябва да отменим сезона. Продължете да се грижите за безопасността на играчите и хората, оставете правителството да разбере как да се отърве от това нещо завинаги. Омръзна ми да слушам как сезонът ще се поднови всеки ден", отсече Шак пред New York Post.

Shaquille O'Neal on restarting the NBA season: "I think we should scrap the season." https://t.co/5gdpcYihat — Sports Illustrated (@SInow) May 10, 2020 Все още няма нищо официално от комисаря на НБА Адам Силвър, но съществува известен оптимизъм сезонът да се възобнови. Опциите са Дисни Уърлд в Орландо и Лас Вегас, а фенове няма да бъдат допускани. Все още няма нищо официално от комисаря на НБА Адам Силвър, но съществува известен оптимизъм сезонът да се възобнови. Опциите са Дисни Уърлд в Орландо и Лас Вегас, а фенове няма да бъдат допускани. 0



