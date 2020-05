Франция Фабрегас: Разбирам решението за Лига 1, но то бе взето твърде скоро 10 май 2020 | 17:19 Прочетена 27 0



Халфът на Монако Сеск Фабрегас прояви разбиране спрямо решението на френското правителство да прекрати изцяло сезона в Лига 1 заради пандемията от коронавирус. Въпреки това, той смята, че то е било взето твърде скоро. "Решението, което беше взето, е важно и разбирам защо го направиха. Но може би го сториха малко твърде скоро, като се има предвид, че много от големите първенства все още се опитват да подновят сезона. Напълно разбирам намерението зад това решение и че е по-добре да си изцяло в безопасност, защото най-важни са семействата и здравето на всички, като 100% подкрепям това. Въпреки това, можеше да се помисли за индивидуални тренировки, където на практика няма риск. Нито докосваш някого, нито си близо до някого. Ясно е, че е много трудно и разбирам, че все някой трябва да взема решения. Просто трябва да правим това, което ни казват. Това е тежък момент в нашия професионален и личен живот, но просто трябва да удържим и със сигурност всичко ще бъде наред в бъдеще", коментира Фабрегас пред beIN SPORTS. Cesc Fabregas has questioned the decision to end the Ligue 1 season early with other leagues planning to resumehttps://t.co/3rS4nLoODT — talkSPORT (@talkSPORT) May 10, 2020

Калоян Антонов

