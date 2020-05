Италия Милан отново се е насочил към 20-годишен талант от Португалия 10 май 2020 | 16:34 - Обновена Прочетена 204 0



копирано

Италианският Милан все още не се е отказал от идеята да привлече в редиците си таланта на Бенфика Флорентино Луиш, тръби португалският "А Бола". Още през зимния трансферен прозорец грандът от Милано се опита да осигури 18-месечен наем на младия футболист с опция за закупуване, но офертата бе отхвърлена. Според сайта Calciomercato пък "росонерите" са готови да направят нов опит да подпишат с 20-годишния полузащитник, който записа само 15 мача с екипа на Бенфика. Към момента обаче нищо не е ясно, тъй като изпълнителният директор на Милан Иван Газидис трябва да вземе решения относно позициите на старши треньора Стефано Пиоли и на техническия директор Паоло Малдини. Тази на легендата на клуба е застрашена, а именно бившият капитан на Милан бе този, който ръководи разговорите за Флорентино през зимния пазар. Portuguese report claims #ACMilan still have strong interest in signing 20-year-old Benfica starlethttps://t.co/i1UKrZe2Jf #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) May 10, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 204

1