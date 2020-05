Петер Чех назова най-тежкия си опонент

Бившият вратар на Челси и Арсенал Петер Чех се е изправял срещу множество тежки съперникови играчи по време на дългата си кариера във Висшата лига, като посочи срещу кого от тях му е било най-трудно. Оказа се, че това е Уейн Рууни, който дълги години носеше екипа на Манчестър Юнайтед, а сега е играещ треньор в Дарби Каунти. Нападателят има цели 10 гола в мачовете си срещу легендарния страж.

"Най-голямо предизвикателство беше да играя срещу Уейн Рууни. Винаги щом се изправяхме срещу Юнайтед, трябваше да се уверявам, че съм наясно всеки път, когато той е с топката, защото той беше много непредсказуем и хитър. Той е човек, който може да преследва, да се бори и да бяга, като е умен със своя удар. Рууни можеше да вкара гол от центъра, както и да те прехвърли, ако си твърде напред. Това беше предизвикателство, на което се наслаждавах", заяви Чех в обширно интервю за клубния сайт на Челси.

