Последният в Беларус измъчи Ислоч

Тимът на Ислоч се справи с Белшина – 2:1, при домакинството си в среща от 8-ия кръг на беларуското първенство. Сблъсъкът с последния в класирането обаче не се оказа толкова лесен за „вълците“. Новаците в елита се държаха достойно, създадоха повече положения и владееха топката в по-дълъг период от двубоя. По-голямата класа на домакините обаче наклони везните в тяхна полза. FULL TIME!



Despite a late scare we take a 2-1 win and the 3 points! An own goal and a sublime finish from Momo secure the victory!



#fcisloch #BelarusPL — FC Isloch UK (@IslochFc) May 10, 2020 Първата част беше по-силната за Ислоч, който излезе напред след автогол на вратаря Сергей Туранок е 34-ата минута. Отделно още две попадения на „вълците“ не бяха зачетени заради засади. Футболистите на Белшина се хвърлиха смело след почивката и в 49-ата минута пропуснаха да изравнят. Ислоч се възползва от това и само три минути по-късно стигно до втори гол, дело на Момо Янсане. Тимът от Бобруйск намали резултата чак в 85-ата, когато пък автогол си заби Александър Папуш. До края Белшина не успя да стигне до реми и остава на дъното с едва 2 точки на сметката си. Ислоч пък е само на точка от временния лидер Слуцк. ИСЛОЧ - БЕЛШИНА 2:1 1:0 Туранок (34-автогол) 2:0 Янсане (52) 2:1 Папуш (85-автогол)

