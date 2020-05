Испания Вийя: Преминах в Барса само защото Валенсия се нуждаеше от пари 10 май 2020 | 15:46 - Обновена Прочетена 210 0



копирано

Отказалият се наскоро от професионалния футбол Давид Вийя разкри, че причината да премине от Валенсия в Барселона през 2010 г. е била необходимостта на "прилепите" от финансови средства. Тогава каталунците заплатиха за бившия нападател 40 млн. евро. "Валенсия е клуб, който обожавам и който ми даде всичко във футбола. Имах много висока откупна клауза, която никой нямаше да плати. Единственият начин да си тръгна беше, ако клубът решеше да ме продаде. Така и стана. Валенсия преминаваше през лош икономически период. Там се нуждаеха от парите по моя трансфер и Барселона ги плати. Имаше много слухове в петте години, които прекарах в отбора, но това е реалността. Напуснах Валенсия, когато клубът имаше нужда да ме продаде. Аз бях много щастлив и доволен. Разбира се, имах професионални стремежи като всеки футболист, но те бяха основани на уважението и това, че се чувствах комфортно във Валенсия. Не само там, но и във всички тимове, в които съм бил", заяви Вийя пред Radio Xtra. Four defenders covering two attackers. Still not enough. Leo #Messi @Guaje7Villa #ElClásico pic.twitter.com/1PtuwLEff3 — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 9, 2020

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 210

1