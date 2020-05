Наркотрафиканти се опитаха да спечелят чрез прякора на Коби Брайънт

Полицията в Ню Йорк и Администрацията за борба с наркотиците (DEA) са иззели наркотици на стойност над 1 милион долара и са арестували шестима души в Бронкс. Те са се опитвали да разпространят хероин и фентанил с марката "Черна Мамба 24" - прякорът или по-скоро другото Аз на петкратния шампион от НБА Коби Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер на 26 януари.

"Няколко от използваните марки включват името "Черна Мамба 24" - препратка към Брайънт, който загина в катастрофа с хеликоптер през януари, заедно с 13-годишната си дъщеря Джиана и още седем човека. "Черната мамба" бе прякорът на Коби, а "24" е номерът му с Лейкърс", информират от Newsweek.

Outstanding work by the Drug Enforcement Task Force — yesterday, it concluded an investigation into a different kind of pandemic, by:



Dismantling a Bronx heroin / fentanyl mill.



Arresting 6 subjects.



Seizing 120,000 glassines of the poison and $25,000. pic.twitter.com/bPoYKMA9QA