Гигс посочи четиримата, по които сър Алекс никога не е викал

10 май 2020 | 14:21



Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън беше прословут със словесните си тиради към своите футболисти при слаб мач от тяхна страна. Друга клубна икона и негов дългогодишен възпитаник - Райън Гигс, обаче разкри имената на четиримата играчи, по които бившият наставник никога не е викал. "Имаше трима-четирима футболисти, по които никога не викаше: Ерик Кантона, Брайън Робсън, Рой Кийн и Кристиано Роналдо. Всички те носеха победи по свой собствен начин. Те правеха необходимото на терена, така че той никога не смяташе, че е нужно да им вика. Имаше двубои, в които Ерик нищо не вършеше. Не бележеше, нито бягаше като Карлос Тевес или Уейн Рууни.Нямаше никакво въздействие. Но той знаеше, че рано или късно ще му се получи. Стояхме в съблекалнята и си мислехме: "Сър Алекс трябва да му се развика, трябва да му се скара, защото днес нищо не направи". На следващата седмица обаче Кантона вкарваше победен гол или правеше нещо магическо, така че Фъргюсън се справяше с големите имена наистина добре, стига те да се представяха добре на терена. Държеше се с тях по различен начин. “I fell out with him plenty of times." https://t.co/quFJHjoFYY — Mirror Football (@MirrorFootball) May 10, 2020 Той беше майстор на психологията и на това да изкарва най-доброто от определени индивиди. Без значение дали ще ги обгърне с ръка, ще им се развика на почивката или след края на мача, или пък ще ги остави извън групата, знаейки, че ще реагират по позитивен начин. Карал съм се с него множество пъти. В шест-седем случая ме глобяваше с няколко седмични заплати, защото съм му се отговарял или съм спорел с него. В тогавашния момент не е много приятно - в съблекалнята си и тъкмо са те били или си играл слабо. Просто не можех да се сдържа да не му отвърна. Всъщност, по-късно в кариерата си той ми каза, че това му харесва. Означавало, че ме е грижа. Все пак би те глобил, за да покаже, че той е шефът, но, всъщност, на него това много му харесвало, стига да не пресичаш границата, разбира се", разказа Гигс пред beIN SPORTS. Той беше майстор на психологията и на това да изкарва най-доброто от определени индивиди. Без значение дали ще ги обгърне с ръка, ще им се развика на почивката или след края на мача, или пък ще ги остави извън групата, знаейки, че ще реагират по позитивен начин. Карал съм се с него множество пъти. В шест-седем случая ме глобяваше с няколко седмични заплати, защото съм му се отговарял или съм спорел с него. В тогавашния момент не е много приятно - в съблекалнята си и тъкмо са те били или си играл слабо. Просто не можех да се сдържа да не му отвърна. Всъщност, по-късно в кариерата си той ми каза, че това му харесва. Означавало, че ме е грижа. Все пак би те глобил, за да покаже, че той е шефът, но, всъщност, на него това много му харесвало, стига да не пресичаш границата, разбира се", разказа Гигс пред beIN SPORTS.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

