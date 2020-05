НБА Конфликти в Чикаго Булс, Бойлън е на прага на уволнението 10 май 2020 | 13:20 - Обновена Прочетена 299 0



Chicago Bulls ownership and John Paxson would like Jim Boylen back as the coach of the team, but Arturas Karnisovas and Marc Eversley are leaning toward hiring a new coach once a decision on this season is made by the NBA.



(Via @JCowleyHoops) — Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) May 8, 2020 Периодът на 55-годишния наставник в Булс е крайно разочароващ. В двата си сезона общо Бойлън постигна едва 39 победи от 123 мача, а също така си навлече гнева на звездата на тима Зак ЛаВийн. Отборът на Чикаго Булс претърпя промени по високите етажи, но това все още не е достатъчно за феновете на "биковете". Според източници новото ръководство на Булс - вицепрезидентът по баскетболните операции Артурас Карнишовас и генералният мениджър Марк Евърсли, са били подтикнати от играчите да заменят настоящия старши треньор Джим Бойлън.Баскетболистите са "разкъсали" Бойлън пред новото ръководство, което би довело до търсенето на нов старши треньор начело на Булс. От друга страна собственикът на Чикаго Джери Райнсдорф и бившият вицепрезидент Джон Паксън са твърдо против Бойлън да бъде заменен.Периодът на 55-годишния наставник в Булс е крайно разочароващ. В двата си сезона общо Бойлън постигна едва 39 победи от 123 мача, а също така си навлече гнева на звездата на тима Зак ЛаВийн.

