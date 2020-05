ММА Олейник не беше гостоприемен в завръщането на Вердум в октагона 10 май 2020 | 09:00 Прочетена 310 0



Oleinik is taking it to Werdum in this first round #UFC249 pic.twitter.com/Y1TiPvgkAE — Jim Assoun (@jimassoun1) May 10, 2020 Бившият шампион на UFC в тежка категория Фабрисио Вердум се завърна в октагона след около двугодишно отсъствие, но бе победен с разделено съдийско решение (28-29, 29-28, 29-28) от друг ветеран в ММА - Алексей Олейник.

Aleskei Oleinik laying down on the ground between rounds is a whole mood #UFC249 pic.twitter.com/ZjXNgdS69G — Zac Pacleb (@ZacPacleb) May 10, 2020 Олейник (59-13-1 MMA, 8-4 UFC) изненада всички с решението си да притиска опонента си от стойка и именно чрез страйкинга си го постави под достатъчно напрежение, за да заслужи доверието на съдиите. Вердум, от своя страна, изглеждаше "ръждясал" в първия рунд, след което се окопити, но не можа да стигне до така желания събмишън. Вердум не можа да принуди опонента си да се предаде чрез няколко техники - гилотина, армбар и кимура, като Олейник заслужи поздравления за защитата си на земя. Той за първи път от 2010 година печели със съдийско решение и се понрави на феновете си с добрия страйкинг. 0



