ММА Легендата Джордж Сен Пиер приет в залата на славата 10 май 2020 | 08:44 Прочетена 203 0



копирано



Here's to an elite champion. @GeorgesStPierre is headed to the Hall. (B2YB @ToyoTires) pic.twitter.com/ZeQj1KZnMh — UFC (@ufc) May 10, 2020

Сен Пиер успя да го победи със събмишън и стана шампион в средна категория. Миналата година Джордж официално се оттегли от ММА, след като от UFC не му позволиха да се бие с Хабиб Нурмагомедов. Джордж успя да защити титлата си в полусредна категория цели 9 пъти, което е рекорд и все още никой не е успял да го подобри. Той има и най-много събаряния в историята на UFC, цели 90. Сейнт Пиер има и най-много победи с решение в UFC, цели 12 такива.

GSP by the numbers:



26-2 overall record

13 title fight victories (2nd most in UFC history)

‍ Most takedowns landed in UFC history (90)

Most total strikes landed in UFC history (2591)



pic.twitter.com/wNc5MiXr7b — UFC Canada (@UFC_CA) May 10, 2020

mma.bg Това лято голямата легенда на UFC, Джордж Сен Пиер влиза в залата на славата на организацията. Новината беше обявена по време на UFC 249, което се проведе по-рано днес във Флорида. "Rush" (26-2 MMA, 20-2 UFC) записа сериозни успехи в кариерата си и успя да спечели титли в две различни категории. 38-годишния боец от Канада се завърна в ММА след 4-годишно отсъствие, за да се бие с Майкъл Биспинг в края на 2017 година.Сен Пиер успя да го победи със събмишън и стана шампион в средна категория. Миналата година Джордж официално се оттегли от ММА, след като от UFC не му позволиха да се бие с Хабиб Нурмагомедов. Джордж успя да защити титлата си в полусредна категория цели 9 пъти, което е рекорд и все още никой не е успял да го подобри. Той има и най-много събаряния в историята на UFC, цели 90. Сейнт Пиер има и най-много победи с решение в UFC, цели 12 такива.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 203

1