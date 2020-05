ММА Антъни Петис и Каубоя си спретнаха здрава битка на UFC 249 10 май 2020 | 08:30 - Обновена Прочетена 29 0



Damn. How did Pettis eat that kick. #UFC249 pic.twitter.com/ljaQP8QYZx — RetroWwfUfc (@RetroWwfUfc) May 10, 2020 И Антъни Петис, и Доналд Серони - Каубоя се нуждаеха от победа на галавечерта UFC 249, за да подновят атакуването си на върха в полусредна категория. За съжаление на Каубоя обаче съдиите прецениха, че оспорваният и вълнуващ дуел е спечелен от противника му - 29:28 и в трите карти.

A wild fight between Anthony Pettis and Donald Cerrone goes the distance as Pettis secures the UD victory handing Cerrone his 4th straight loss #UFC249 pic.twitter.com/DenLSE8hjH — The 5th Quarter (@The5ifthQuarter) May 10, 2020 Така Петис записа 23-ата си победа в ММА кариерата и остава с 10 загуби, докато Серони е със съотношение 36-15 и все още е рекордьор по победи в най-голямата промоция - 23. Каубоя доминираше в борбата, но в първия рунд Петис имаше преимущество в страйкинга, а в третия успя да оцелее финалния щурм на противника си. Битката им оправда очакванията да бъде безмилостна и забавна за гледане, като Петис вече води с 2:0 на Серони, след като го нокаутира в първия рунд на предишния им сблъсък през януари 2014 година.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 29

