Джъстин Гейджи преби Тони Фъргюсън и преобърна йерархията на лека категория на UFC 249!

@Justin_Gaethje with a championship level performance in the biggest fight of his career! #UFC249 pic.twitter.com/FyyXZYBVG0 — UFC (@ufc) May 10, 2020 Джъстин Гейджи постигна най-впечатляващата победа в кариерата си, като прекрати рекордната серия от 12 победи на Тони Фъргюсън в лека категория и заслужено вдигна временната титла. Най-свирепият нокаутьор в дивизията вече е първи на опашката за битка с шампиона Хабиб Нурмагомедов, след като се обсипа със слава в главното събитие на дългоочакваната галавечер UFC 249.

All class. #UFC249 pic.twitter.com/kvA6m1ziLF — UFC (@ufc) May 10, 2020 Тони Фъргюсън бе считан от мнозина за човека, който ще сложи край на властването на Хабиб, но изненадващо или не, бе напълно надвит в стойка от мощните юмруци и комбинации на Гейджи. Изпълнената с талант лека категория предложи нов обрат за феновете, които сега ще очакват с нетърпение именно битка между Хабиб и Гейджи, а не шести опит за осъщестяване на такава между Орела и Караконджула.

Вторият рунд започна с ожесточени размени в стойка, като отново изглеждаше сякаш Гейджи има повече успеваемост, но Фъргюсън не бе разклатен, макар и респектиран. Бързината на ръцете на Гейджи му печелеше размените и дори разкървави леко носа на Караконджула. Фъргюсън доста сполучливо "изяждаше" ударите на опонента си (лявата му вежда бе разкървавена) и специалистите започнаха да се питат дали Гейджи може да поддържа това темпо пет рунда. В последната секунда на втората част чудесен десен ъперкът на Фъргюсън разклати съперника.



Дясното око на Тони започна да се подува сериозно след поредното мощно ляво кроше на Гейджи, което можеше да се превърне в голям проблем доста бързо. Страхотен десен прав на Гейджи за малко не прати опонента му в нокдаун, а после упражнението се повтори. Лицето на Фъргюсън вече бе цялото в кръв, но той така и не преставаше да се движи напред. Гейджи вкара ляв хайкик и ляво кроше към края на рунда и изглеждаше, че ако не бъде нокаутиран до края, ще спечели минимум по точки.





Tony Ferguson just got destroyed by Justin Gaethje #UFC249 pic.twitter.com/gGVuBTEYhL — DailySportsDosage (@SportsDsd) May 10, 2020 Гейджи продължаваше да цели опонента си с юмруци, а Фъргюсън трябваше да започне да мисли за промяна на стратегията. Към 2:30 минути оставащи до края Гейджи разклати противника си с десен прав, а малко по-късно бе ударен в слабините несъзнателно, но продължи без проблеми. Страхотен лоукик препъна Фъргюсън, но той отказваше да падне на земята. И в тази част множеството от ожесточените размени бяха спечелени от Гейджи, който изглеждаше на максимум пет минути от временната титла в лека категория. Невероятна тройна комбинация на Гейджи бе продължена с лоукикове, които затвърждаваха превъзходството на претендента. Още няколко чудесни леви и десни прави се приземиха върху главата на Фъргюсън, чиято рекордна победна серия в категорията бе към края си. Гейджи не се впускаше в необуздани атаки в търсене на нокаут и методично налагаше опонента си, чието лице бе доста подуто и напълно разкървавено. Нови два леви прави попаднаха в целта и Фъргюсън реши, че му стига толкова, а реферът Хърб Дийн - също. Той поклати глава и прие поражението си, но след това първоначално отказа да поздрави победителя. В крайна сметка двамата се прегърнаха и Караконджула призна превъзходството на Гейджи.

