ММА Сехудо надви Крус в битка на легендите в категория "петел" на UFC 249 10 май 2020 | 07:16 - Обновена Прочетена 368 0



копирано



Breaking!

Henry Cejudo retiers after defeating Dominick Cruz!#UFC249 pic.twitter.com/FUxpVO1cbJ — Christoffersen MMA (@BestMMAnews) May 10, 2020 Хенри Сехудо записа още една знаменита победа в бляскавата си кариера и защити титлата си в категория "петел" след нокаут в края на втория рунд срещу живата легенда на дивизията Доминик Крус. Сехудо е олимпийски шампион в свободната борба от Пекин 2008 и също притежаваше титлата в по-ниската категория "муха", а сега запази пояса си с бляскава победа над човека, доминирал най-дълго в дивизията и с най-много опит в нея.

Triple C out. @HenryCejudo #UFC249 pic.twitter.com/9iPPLTkb1h — UFC (@ufc) May 10, 2020 Henry Cejudo just retired after being the first fighter to finish Dominick Cruz with strikes. #UFC249 pic.twitter.com/K4Faxi8bdA — Below the Belt with Brendan Schaub (@btbshowtime) May 10, 2020 Сехудо вече има 16 победи и само 2 поражения, като за последно се би в октагона през юни миналата година, след което се подложи на операция на коляното. Изненадващо в речта си след края на битката той обяви края на славната си кариера. Доминик Крус се върна в клетката след отсъствие от 3 години и половина, като вече има 22 победи и 3 поражения, а в изказването си впоследствие се възпротиви на реферското решение да се спре битката.

#AndStill: Henry Cejudo



Triple C defends his crown by defeating the original landlord of the bantamweight division, Dominick Cruz! #UFC249 pic.twitter.com/dpjEJrBizZ — UFC on BT Sport (@btsportufc) May 10, 2020 Сехудо започна с вътрешен лоукик, докато в първата минута Крус демонстрираше доброто си движение с крака, но въпреки него противникът му пласира още един десен лоукик. Шампионът явно бе заложил на стратегия с този тип удари, с които да опита да забави съперника си. Първият тейкдаун бе осъществен от Сехудо, но той не можа да постигне нищо съществено с него. До края на рунда двамата направиха две-три размени на леви прави. Крус започна малко по-активно втория рунд и също се отчете с лоукикове, а двамата продължаваха да поддържат основно дълга дистанция. Последваха някои размени на комбинации с ръце, а постепенно лоукиковете отстъпваха на правите удари с водеща ръка. Нито един сериозен опит за тейкдаун не бе направен, а определено претендентът се представи по-добре в този рунд в сравнение с предишния. Сблъсък глава в глава отвори аркада на Сехудо и битката бе прекратена, като шампионът кървеше значително.



Изненадващо подновяването в оставащите 26 секунди доведе до края на битката. Сехудо прати в нокдаун опонента си с дясно коляно, след което го засипа с леви юмруци в слепоочието. Крус не се защитаваше интелигентно и реферът Кийт Питърсън реши да прекрати дуела - победа с ТКО за шампиона!

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 368

1