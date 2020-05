ММА Звяра с пореден брутален нокаут за броени секунди на UFC 249! 10 май 2020 | 06:38 - Обновена Прочетена 837 0



копирано



Francis Ngannou kills Jairzinho Rozenstruik in 20 seconds.



He is insane Daniel Cormier and Stipe Miocic don’t want that smoke. #UFC249



pic.twitter.com/MCIke37HuC — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020 Само 20 секунди бяха необходими на Франсис Нгану, за да оправдае прякора си Звяра и да запише поредна впечатляваща победа с нокаут на UFC 249. Камерунецът приспа представителя на Суринам Жаирзиньо Розенструйк с брутално ляво кроше, което дойде след два неуспешни опита за прави удари. Когато обаче юмрукът на Нгану бе пласиран върху челюстта на Жаирзиньо, всичко приключи.

Ngannou’s last four fights have lasted:

45 seconds

26 seconds

71 seconds

18 secondspic.twitter.com/URadgzeODm — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020 Звяра със сигурност ще получи втората възможност в кариерата си да се бие за титлата в тежка категория, която всички специалисти в ММА смятат, че рано или късно ще бъде негова. Първо обаче носителят на пояса Стипе Миочич трябва да осъществи трилогията от битки срещу бившия двоен шампион Даниел Кормие. Нгану вече има 15 победи и 3 поражения, като само от 6 години е активен в смесените бойни изкуства. Предишната му възможност да се бори за пояса бе през януари 2018 година, като тогава именно Миочич го надви в октагона. Камерунецът вече има изумителните 11 нокаута в първи рунд и никога не е печелил битка със съдийско решение. MOST SUB-MINUTE KNOCKOUTS - UFC History

5 - Anthony Johnson

4 - Vitor Belfort

3 - @Francis_Ngannou #UFC249

3 - Johny Hendricks

3 - Stipe Miocic

3 - Mike Swick pic.twitter.com/OFqqThaGxw — UFC News (@UFCNews) May 10, 2020

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 837

1