Англия Сол Кемпбъл вярва, че коронавирусът е изкуствено създаден 10 май 2020 | 06:33 Прочетена 71 0



"Този вирус грешка на природата ли е или умишлена грешка? Интересно, че този вирус поразява хора с определена кръвна група", написа Кемпбъл в Туитър, като прикачи публикация, в която се съобщава, че тъмнокожите са четири пъти по-застрашени от белите и представители на другите раси. Was this virus a natural mistake or a designed mistake...? I wonder does this virus deliberately attacks a certain blood type....? pic.twitter.com/IawKX3dSlY — Sol Campbell (@SolManOfficial) May 7, 2020 Бившият защитник на Арсенал и националния отбор на Англия Сол Кемпбъл вярва, че пандемията от коронавирус е изкуствено създадена с цел унищожаване на определена категория хора."Този вирус грешка на природата ли е или умишлена грешка? Интересно, че този вирус поразява хора с определена кръвна група", написа Кемпбъл в Туитър, като прикачи публикация, в която се съобщава, че тъмнокожите са четири пъти по-застрашени от белите и представители на другите раси. 0



