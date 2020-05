ММА Брутален нокаут в категория "перо" на UFC 249! 10 май 2020 | 06:13 Прочетена 377 0



CALVIN KATTAR GETS IT DONE! @CalvinKattar closes the show in the second! #UFC249 pic.twitter.com/cQtDkij5UI — UFC (@ufc) May 10, 2020 Калвин Кейтър записа зрелищна победа с нокаут в средата на втория рунд срещу един от най-опитните бойци в категория "перо" в UFC Джереми Стивънс на дългоочакваната бойна галавечер UFC 249 в Джаксънвил, Флорида. Зловещ десен лакът на Кейтър повали съперника му, след което граунд-енд-паунд довърши задачата на деветия в ранглистата на претендентите в дивизията, чийто шампион е Александър Волкановски. Това е 11-и нокаут в актива на Кейтър, който вече има 21 успеха и 4 поражения в ММА. Стивънс се изкачи на четвърто място в историята по прекарано време в октагона (над 6 часа), но единствен не мина кантара тази седмица. Той остава с 28 победи и вече 18 поражения, като от 2007 година се подвизава на най-високо ниво в UFC.





Calvin Kattar had him doing the stanky leg. #UFC249 pic.twitter.com/opIatSKe7E — Kip Smithers (@Chughes612) May 10, 2020 Стивънс започна много силно с вътрешни лоукикове и комбинации от прави удари, а Кейтър сякаш имаше нужда от повече време, за да противодейства. Към края на рунда и той започна да се отпуска с лоукикове и леви прави, но водещият му ляв крак започваше да се зачервява и го принуждаваше да сменя гарда. Отличен десен прав на Кейтър бе контриран с много добро дясно кроше в тялото от Стивънс за край на 3-те минути. Кейтър не само върна жеста с нараняване на водещия крак на съперника, но и го засипа с чудесни комбинации с юмруци в началото на втората част. Той се доказа като блестящ боксьор и с добро движение на главата се опазваше от опасности, а впоследствие брутален десен лакът повали опонента му. Последва кратък граунд-енд-паунд и реферът Джейсън Хързог маркира нокаута.

