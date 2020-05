Рабио вече иска да си ходи от Ювентус

Въпреки че се присъедини към тима едва през миналото лято, халфът на Ювентус Адриен Рабио вече желае да го напусне, пише "Гадзета дело спорт".

Той така и не успя да се наложи в състава на Маурицио Сари, като досега през сезона има 24 мача, повече от които обаче като резерва. Французинът е единственият играч на "бианконерите", с изключение на Гонсало Игуаин, който все още не се е прибрал в Торино, за да започне индивидуални тренировки в клубната база. Според изданието той не бърза да се връща в Италия и вече мисли за своето бъдеще. Оттам твърдят, че неговата майка Вероник е в много ранни преговори с Евертън и Манчестър Юнайтед. "Карамелите" бяха свързвани с Рабио още през януари, докато в последните дни се заговори, че той може да бъде използван от Ювентус като "разменна монета" при евентуален трансфер на Пол Погба от "червените дяволи" в италианския шампион.

Adrien Rabiot could leave Juventus after just one season. Manchester United and Everton are interested, Ancelotti particularly wants him or he could be included in the negotiations for Pogba. The big issue for now will be his high salary. [Corriere Torino] pic.twitter.com/oZE5wSufaj