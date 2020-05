Италия Конте все още не може да наблюдава футболистите си как тренират 09 май 2020 | 19:27 - Обновена Прочетена 138 0



копирано

Футболистите на Интер започнаха провеждането на индивидуални тренировки тази седмица, но според Gazzetta dello Sport и информационната агенция ANSA наставникът на отбора Антонио Конте все още не е получил резултатите си от тестовете, направени му за COVID-19. Това означава, че той не може да посещава тренировачната база на отбора. Конте обаче не можа да устои на това да не види как се справят възпитаниците му след дългата пауза и успя да намери кът, за да следи на безопасно разстояние футболистите си. На всички играчи на Интер им е бил направен тест за коронавирус преди да им бъде позволено да тренират, като всички резултати са били негативни. В момента те могат да бягат и правят упражнения по време на тренировка, но само при условие, че спазват дистанция от поне 2 метра помежду си. Подготовката се улеснява и от това, че в базата на Интер има 4 различни игрища и футболистите тренират по график. Inter: anche Antonio Conte ad Appiano per seguire allenamenti.

Tecnico a distanza dalla squadra in attesa del test. #ANSAhttps://t.co/qJggL4AxsH — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 9, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 138

1