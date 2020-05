Англия Изолацията накара Ван Дайк да мисли за живота след футбола 09 май 2020 | 18:40 - Обновена Прочетена 106 0



"Трудно е да не сме там, без да показваме това, което можем, без да работим здраво. Дори малките неща в играта, да играем за толкова много фенове и да печелим. Да се виждаме с мочетата. Обикновено прекарваме толкова време заедно, а сега не сме се виждали от два месеца", каза Ван Дайк.



"Усещането сега е нещо, което никога не съм преживявал. Кара те да оценяваш нещата малко повече. Не искам да мисля за отказване, но със сигурност би било странно. Кара те да се замислиш колко е трудно за играчите да вземат решение да се откажат. Има период на колебание, когато нямаш идея какво да правиш", допълни той.



Why Virgil van Dijk thrived on Klopp demands & how there’s more to come https://t.co/rc3AZGnKDc #Liverpool #PremierLeague #YNWA — LFC News (@LFC_NewStories) May 9, 2020

Бранителят говори и за това защо избра да премине в Ливърпул през 2018 г.: "Преди да избера Ливърпул, разгледах всички аспекти на клубовете - начина на игра, съотборниците, бъдещето, града, феновете. Мисля, че взех правилното решение".

