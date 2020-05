Италия Интер иска да си върнe талант от Стандард (Лиеж) 09 май 2020 | 18:32 - Обновена Прочетена 97 0



копирано

Тимът на Интер иска да закупи обратно защитника на Стандард (Лиеж) Зиньо Ваньосден, с когото се раздели миналото лято, твърди Gazzettа dello Sport. "Нерадзурите" продадоха 20-годишния футболист на белгийския клуб преди една година, но доброто представяне на играча и засиленият интерес от страна на Аталанта са накарали миланския гранд да поиска да си го върне. В договора на Ваньосден същестува клауза, с която Интер може да го закупи обратно.



Освен от Аталанта към младия защитник са се насочили и от Сампдория, както и клубове от Нидерландия и Испания. Примамлива е и цената на играча, която е на стойност 12 милиона евро и се счита за доста ниска на фона на днешните сделки. Отборът от Лиеж от своя страна изпитва затруднения във финансов аспект след пандемията от коронавирус, което може да доведе до допълнително намаляване на сумата, искана за футболиста. Inter To Re-sign €15M Rated Vanheusden Amid Interest From Atalanta https://t.co/ZfesLaKZe0 #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/ySbwOfcucV — SempreInter (@SempreIntercom) May 9, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 97

1