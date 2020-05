Балотели към Киелини: Имаше много възможности да бъдеш истински мъж, но не ги използва

Нападателят на Бреша Марио Балотели реагира изключително остро на днешния коментар на капитана на Ювентус Джорджо Киелини по негов адрес. Защитникът разкритикува бившия си съотборник в "Скуадра Адзура" за лошото му поведение по време на Купата на конфедерациите от 2013 година.



Киелини назова двамата "най-ужасни" играчи

"Аз поне съм честен и имам смелостта да казвам нещата в лицата на хората. Ти имаше толкова много възможности да го сториш от 2013 година насам и да се държиш като истински мъж, но не го направи. Кой знае какво ще кажеш някой ден за своите настоящи съотборници, странен капитане... Ако това означава да бъдеш шампион, то тогава предпочитам да не съм такъв. Също така никога не съм проявявал липса на уважение спрямо националната фланелка", категоричен бе Балотели в свое "стори" в Инстаграм.

Balotelli reacts to Chiellini's words on his Instagram:



'At least I'm brave to say things in someone's face. Since 2013, you had plenty of chances to do so. To behave like a man, but you didn't. Who knows what else you will say about teammates in the future, you weird captain.' pic.twitter.com/rJlzNZGyeT