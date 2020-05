Тен Хаг: Меси не е бил толкова добър, колкото при Гуардиола

Наставникът на Аякс Ерик тен Хаг е убеден, че суперзвездата на Барселона Лионел Меси е преживял най-добрия си период под ръководството на Джосеп Гуардиола. Настоящият мениджър на Манчестър Сити бе начело на каталунците между 2008 и 2012 година, като им помогна да завоюват три титли в Ла Лига, две Купи на краля и два трофея от Шампионската лига. Аржентинецът пък тогава спечели четири поредни пъти "Златната топка", започвайки от 2009 година.

"Меси беше един от лидерите, но също така работеше за отбора и като резултат се отличаваше. Никога не е бил толкова добър, колкото при Гуардиола. Барселона също не са печелили много на европейската сцена през последните години. Меси все още се отличава, но сега понякога минава и през по-долната граница. При Гуардиола това никога не се случваше. Пеп има храброст, той се осмелява да бъде пионер и иновативен", коментира Тен Хаг пред Voetbal International.

