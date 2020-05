Depeche Mode: музикалното трио, което не може без футбола

През 2020 се навършват 40 години от раждането на една от най-популярните и успешни английски музикални банди за всички времена Depeche Mode. Водещият певец на групата Дейв Геън пък днес празнува рожден ден. Роденият в Епинг вокалист навършва днес 58 години.





Песента Just Can't Get Enough пък не е най-отличителната им творба, но със сигурност е популярна сред футболните фенове, или поне тези на Ливърпул и Селтик.