Роналдо: Тези четирима футболисти заслужаваха "Златната топка"

Двукратният носител на "Златната топка" от 1997 и 2002 година Роналдо назова имената на играчите, които са заслужавали да спечелят най-ценния индивидуален приз във футбола, но така и не са били наградени с него. "Бих казал, че има четирима играчи, които не спечелиха "Златната топка", а трябваше: Алесандро Дел Пиеро, Паоло Малдини, Франческо Тоти и Раул. Бих добавил към тях и Роберто Карлош, който през 2002 г. остана на второто място зад мен", заяви Феномена във видео разговор с Дел Пиеро в Инстаграм. Бразилската легенда говори и на други теми, сред които беше и тази за тежката двойна контузия на дясното му коляно от 1999 и 2000 г. "Бях играл четири години поред без да имам каквито и да било физически проблеми, но мога да кажа, че от 2000-ата нататък тренирахме по различен начин в сравнение с преди това. Правех дълги спринтове, опитвайки се де поддържам темпото на Кафу или Роберто Карлош, а това просто не беше необходимо. Беше травмиращо. Ronaldo names the four players – three of them Italian – who should’ve won the Ballon d’Or, goes back over the Inter showdowns with Juventus and refereeing ‘mistakes.’ https://t.co/NOYPSBs9Fz #FCIM #Juventus #ASRoma #ACMilan #SerieA pic.twitter.com/O9LUYoNSbY — footballitalia (@footballitalia) May 9, 2020 Не искам да виня никого, но единственото ми обяснение е, че не съм тренирал добре преди 2000 г. Контузвал съм се и след това, така че теорията може би е спорна. После получих същата травма, но на другия крак, когато играех за Бразилската легенда говори и на други теми, сред които беше и тази за тежката двойна контузия на дясното му коляно от 1999 и 2000 г. "Бях играл четири години поред без да имам каквито и да било физически проблеми, но мога да кажа, че от 2000-ата нататък тренирахме по различен начин в сравнение с преди това. Правех дълги спринтове, опитвайки се де поддържам темпото на Кафу или Роберто Карлош, а това просто не беше необходимо. Беше травмиращо.Не искам да виня никого, но единственото ми обяснение е, че не съм тренирал добре преди 2000 г. Контузвал съм се и след това, така че теорията може би е спорна. После получих същата травма, но на другия крак, когато играех за Милан . Научих толкова много от тази контузия и определено станах по-добър човек заради нея, като разбрах колко голяма е любовта ми към футбола. Малко се страхувах след първата ми травма, тъй като хората казваха, че това е краят и че никой преди това не е получавал такава във фубола. Аз обаче усещах, че ще успея да се завърна", каза още Роналдо.

