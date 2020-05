Пашицкий обяви, че си тръгва от Кузбас (видео)

View this post on Instagram

Диман!!! Ты навсегда для нас останешься игроком Кузбасса!!! Без всякого пафоса можно написать, что твои волеибольныи класс просто запредельныи. Но твои честность и порядочность еще выше. #дружбанавсегда #всемсердцемзакузбасс

A post shared by Sergey Ogonyan (@sergey_ogonyan) on May 7, 2020 at 9:25pm PDT