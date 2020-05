Италия Киелини назова двамата "най-ужасни" играчи 09 май 2020 | 14:07 - Обновена Прочетена 278 0



копирано

Защитникът на Ювентус Джорджо Киелини посочи двамата футболисти, направили му най-лошо впечатление в неговата кариера. Това е бившият му съотборник в националния отбор на Италия Марио Балотели, както и Фелипе Мело, с когото играха заедно за "Старата госпожа" през 2009/10 и 2010/11. "Бях наистина разочарован от двама играчи и потвърждавам всичко, което написах в автобиографията ми (която излиза следващата седмица - б.р.). Балотели е негативен човек, който няма уважение към колектива. По време на Купата на конфедерациите срещу Бразилия през 2013г. той не помогна за нищо. Той наистина заслужаваше шамар. Някои хора си мислеха, че Балотели е в топ 5 на нападателите в света, но аз никога не съм го слагал дори в топ 10 или топ 20. Въпреки това, имаше някой още по-ужасен: Фелипе Мело - наистина най-ужасният от най-ужасните. Не понасям хора, на които им липсва чувство за уважение и които винаги искат да са в опозиция. С него наоколо вечно имаше вероятност да настъпи свада. Казах го и на директорите: той е гнила ябълка. Giorgio Chiellini: “Balotelli is a negative person with no respect for the team.



“In 2013, in the Confederations Cup, he deserved a slap.



“Someone thinks he is among the top five players in the world, I never even thought that he could be in the top ten or twenty.”



pic.twitter.com/xmEGCB0jy6 — Goal (@goal) May 9, 2020 Не тая злоба, нито имам нужда от такава. Ако трябва да споделям нещо с тези футболисти, ще го направя. Не съм най-добър приятел на всекиго, но те са единствените двама, които преминаха всички приемливи норми. Доколкото знам, проблемът не е дали играеш лошо, нито дали излизаш по нощите, а дали проявяваш липса на респект и нямаш нищо вътре в себе си.Това може да се случи веднъж, но не и ако е тенденция", коментира Киелини пред "Ла Република". Felipe Melo is the worst of the worst. I can't stand disrespectful people, those who always want to go against the grain. There was always a fight with him. I told the coaches: he's a rotten apple.



[Chiellini] — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 9, 2020 Не тая злоба, нито имам нужда от такава. Ако трябва да споделям нещо с тези футболисти, ще го направя. Не съм най-добър приятел на всекиго, но те са единствените двама, които преминаха всички приемливи норми. Доколкото знам, проблемът не е дали играеш лошо, нито дали излизаш по нощите, а дали проявяваш липса на респект и нямаш нищо вътре в себе си.Това може да се случи веднъж, но не и ако е тенденция", коментира Киелини пред "Ла Република". Капитанът на "бианконерите" също така поясни в какво се изразява неговата омраза към големия враг Интер, за която също пише в автобиографията си. "Мисля, че хората разбират какво имам предвид и не желая да бъда разбран погрешно. Мразя Интер в спортно отношение. Така, както Майкъл Джордан мрази Детройт Пистънс. Не мога да не мразя Интер, но в 99,9% от времето, в което се срещам с техни играчи извън терена, след като там сме се разпокъсали на парчета, съм способен добре да се посмея с тях. Всъщност, когато си нараних коляното миналата година, най-голямо удоволствие ми достави съобщението на Хавиер Санети. Спортната злоба е това, което те подтиква да победиш врага, и ако й се придаде подходящото значение, тя е основна част от спорта", допълни той.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 278 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1