НБА Плановете за възобновяване на сезона в НБА са в ход 09 май 2020 | 11:17 Прочетена 244 0



копирано





If/when it is able for NBA to return, Adam Silver told players it’s safer in 1-to-2 locations — such as Disney World Orlando/Las Vegas — than flying around to cities and facilities, sources said. https://t.co/n33I0YKu19 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2020 Също така е възможно фенове да не бъдат допускани както при евентуален край на този сезон, така и за следващия. Ако се стигне до такова решение, това ще коства 40% от бюджета на НБА, но ще позволи да се играят двубои. Освен това стана ясно, че ако се стигне до подновяване на сезона, се разглеждат две дестинации - Дисни Уърлд в Орландо и Лас Вегас. Все още няма нищо официално за възобновяването на сезона в НБА, но комисарят Адам Силвър е дал някои уточнения. При евентуално завръщане ще се правят ежедневни тестове за коронавирус на играчите, а ако има положителни такива, сезонът няма да бъде спиран отново. Това е казал самият Силвър в снощния си разговор с Асоциацията на играчите.Също така е възможно фенове да не бъдат допускани както при евентуален край на този сезон, така и за следващия. Ако се стигне до такова решение, това ще коства 40% от бюджета на НБА, но ще позволи да се играят двубои. Освен това стана ясно, че ако се стигне до подновяване на сезона, се разглеждат две дестинации - Дисни Уърлд в Орландо и Лас Вегас. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 244

1