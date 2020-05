Първо в Sportal.bg: Шампионите с впечатляваща селекция за новия сезон

View this post on Instagram

Е още една спортна година измина според мен добра, два финала и двата спечелени . Дойде време да се завърнем в къщи с @valiobratoev където ни чака @nikolov18 . А скоро ще дойде време за нови битки надявам се успешни, благодаря на @hebarvolley за всичко. А @neftochimic.volley няма да те подведем

