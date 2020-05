Робъртсън се разкая: Проявих неуважение към Меси, който е най-великият в играта

Левият бек на Ливърпул Андрю Робъртсън се извини за проявата си спрямо суперзвездата на Барселона Лионел Меси по време на миналогодишната среща-реванш между двата тима от полуфиналите на Шампионската лига. Тогава бранителят избута главата на аржентинеца след единоборство между двамата.

"Понякога играя като фен, а не като професионален футболист, което може би понякога е мой недостатък. Аз и Фабиньо следвахме Меси, с когото се озовах на земята. Просто малко му поразроших косата. Той не беше много доволен от това и никога не бих го направил отново, това е сигурно. Това е неуважение към най-добрия футболист, който някога е практикувал играта. Преди този мач никога не бях виждал толкова надъхана съблекалня. Не знам какво ме прихвана. Наистина съжалявам за това, но това е нещо, за което всички винаги ми споменават. Тогава не съм мислил!

В първия двубой на "Камп Ноу" реших, че съм се справил с него възможно най-добре. Той обаче пак си тръгна с два гола за победа с 3:0 и всички говореха за Меси. Според мен той е най-великият, който някога е играл този спорт. Имаше момент в първите няколко минути на "Камп Ноу", в който прокара топката между двама наши халфа и бягаше право срещу мен. Помислих си: "О, ясно, този тип е сериозен. По дяволите, сега идва към мен!" Нещата, които прави с краката си, са стряскащи. Не можеш да виждаш, на моменти трябва да гадаеш, за да се браниш срещу него", заяви Робъртсън пред подкаста на Питър Крауч.

Andy Robertson has aired his regret at having ruffled the hair of Lionel Messi, “the best player that’s ever played this game”, during Liverpool’s fight-back against Barcelona.



“It’s just disrespectful to the best player that’s ever played this game.”https://t.co/E1qPUCpEzE