Брайс Харпър: Тъпо е МЛБ да не пуска играчите на олимпиада

"За мен това е такава пародия – заяви 27-годишният Харпър в подкаста на BarstoolSports.com. – Олимпиадата е в Япония, а вие не изпращате момчетата от Висшата лига? Шегувате ли се? Искате да развиете играта колкото е възможно повече, а няма да ни позволите да играем на олимпийските игри, защото не искате да загубите пари за период от две седмици? ОК, това е тъпо."



Episode #169:



- Nearly 2 hours with Phillies star Bryce Harper (@bryceharper3)



- Next Decade Draft wrap-up



- KBO



— Starting 9 (@Starting9) May 5, 2020

Бейзболът беше официален спорт в олимпийската програма от игрите в Барселона '92 до Пекин '08 включително, а в Токио '20 трябва да направи своето завръщане като допълнителна дисциплина по решение на организаторите. Както и преди изваждането на американския спорт, така и при предстоящото му повторно включване позволение да участват на олимпиадата имат основно аматьори и играчи от Майнър лийг.



В началото на март световната коннфедерация (WBSC) постигна споразумение с МЛБ да позволи поне на играчите от разширените състави с 40 играчи да се включат в олимпиадата. Но най-големите звезди, които са в активния списък от 26 души към съответния момент, все така няма да могат да представят своите родини на най-големия спортен форум.

МЛБ склони да пусне играчи на олимпиадата в Токио '20

"Бейзболистите от МЛБ трябва евентуално да са на разположение за олимпийските игри веднъж на четири години – посочи Харпър. – Искате да развиете играта? Наистина искате да я закарате в различни държави и различни места? Сега олимпиадата ще бъде през 2021 г. заради коронавируса. Защо да не шокираме света и да не изпратим всички играчи от Висшата лига на игрите?" "Бейзболистите от МЛБ трябва евентуално да са на разположение за олимпийските игри веднъж на четири години – посочи Харпър. – Искате да развиете играта? Наистина искате да я закарате в различни държави и различни места? Сега олимпиадата ще бъде през 2021 г. заради коронавируса. Защо да не шокираме света и да не изпратим всички играчи от Висшата лига на игрите?"

Самият Харпър демонстрира огромно желание да участва в Япония, където бейзболът е най-популярният спорт. Затова и аутфилдерът на "филитата" вярва, че олимпиадата в Токио заслужава най-добрите играчи.



"Само си представете... Шохей Отани играе за Япония и се изправя срещу Майк Траут с униформата на САЩ! – размечта се 6-кратният участник в Мача на звездите. – Можете ли да си представите да сте в чужда страна, да сте подредени на линията и да слушате да звучи вашият химн? Пич, няма нищо по-добро. Това ме пали още докато седя тук. Няма нищо по-добро! Бейзболът трябва да е отново в олимпийските игри. А МЛБ трябва да позволи на играчите да бъдат там."



