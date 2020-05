НБА Голдън Стейт от години преследва Янис Адетокумбо 08 май 2020 | 17:13 Прочетена 224 0



The Warriors have reportedly been planning to acquire Giannis for years. https://t.co/XxULGZqKNl pic.twitter.com/zvuBELUZip — theScore (@theScore) May 7, 2020 Планът с привличането на Д'Анджело Ръсел и след това размяната му с Андрю Уигинс бе ключова за "войните", тъй като те получиха важен защитен избор за Драфт 2021. Въпреки че Милуоки най-вероятно няма да се задоволи с Уигинс и три избора от Драфта, за да се раздели с Янис, то ръководството трябва да помисли върху договора му. Той изтича следващото лято, а "елените" лесно могат да го задържат с петгодишна "супермаксимална" сделка на стойност 254 милиона още това лято. Спекулациите около евентуален трансфер на Янис Адетокумбо в Голдън Стейт Уориърс се засилват. Поредната порция информация идва от Конър Леторно от San Francisco Chronicle, който твърди, че "войните" от години се готвят да направят оферта за суперзвездата на Милуоки Бъкс.Източникът се позовава на информация от лигата, че генералният мениджър на Уориърс Боб Майърс иска отборът му да поддържа гъвкавост по отношение на настоящия състав и бъдещето си.Планът с привличането на Д'Анджело Ръсел и след това размяната му с Андрю Уигинс бе ключова за "войните", тъй като те получиха важен защитен избор за Драфт 2021. Въпреки че Милуоки най-вероятно няма да се задоволи с Уигинс и три избора от Драфта, за да се раздели с Янис, то ръководството трябва да помисли върху договора му. Той изтича следващото лято, а "елените" лесно могат да го задържат с петгодишна "супермаксимална" сделка на стойност 254 милиона още това лято.

