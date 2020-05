Испания COVID-19 стои далеч от Реал Мадрид 08 май 2020 | 16:57 - Обновена Прочетена 90 0



копирано

Никой от футболистите на Реал Мадрид не е дал положителна проба за коронавирус. Това съобщи журналистът Родриго Фаес от ESPN. Играчите бяха тествани на 6 май като част от плана за възстановяване на тренировъчния режим на отборите в Испания. Резултатите на всички са излезли отрицателни. Това означава, че "белите" ще могат да подновят тренировки в понеделник (11 май), както бе планирано. Date: Monday 11 May

Time: 10am CEST

Place: #RMCity

Reason: We return to training#HalaMadrid pic.twitter.com/buPwLRmaWj — Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 8, 2020 В лагера на Барселона също няма заразени и там даже вече провеждат занимания. Първенството в Испания бе спряно в средата на март месец заради пандемията с COVID-19. От местната футболна федерация се надяват, че то ще може да се рестартира на 14 юни и до края на юли месец да се изиграят оставащите 11 кръга от Ла Лига. По-вероятно е обаче шампионатът да се поднови на 20 юни.





Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 90 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1