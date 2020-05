Франция Камавинга: Противник ми поиска фланелката преди да съм преминал в Реал М 08 май 2020 | 16:49 - Обновена Прочетена 92 0



Халфът на Рен Едуардо Камавинга коментира спекулациите, свързващи го с трансфер в Реал Мадрид. Във връзка с това 17-годишният талант също така разказа интересна случка от свой мач през този сезон. "Всичко свързано с преговори и разговори по време на сезона не е моя работа. Когато започне първенството, се концентрирам изцяло върху футбола, оставям агентите и родителите ми да се нагърбят с всичко останало и на края на кампанията го обсъждаме заедно, когато е необходимо. Но ако имаше толкова важна сделка по средата на сезона, честно казано, би трябвало да знам за нея. Ще разберем какво е бъдещето ми в края на сезона. Eduardo Camavinga (Rennes): "I'm not thinking too much about [the interest from Real Madrid]. It's good that big clubs like those mentioned are interested in me, but right now I'm happy at Rennes. We'll see where my future lies at the end of the season." [@Marca] — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 8, 2020 Веднъж, в мача срещу Амиен от Купата на лигата, един противников играч ми каза: "Трябва да си разменим фланелките преди да си отишъл в Мадрид". Истината е обаче, че тогава не ми беше до шеги, защото ни отстраниха. Въпреки това, малко по-късно помислих върху това и ми стана смешно. Не се фокусирам прекалено върху това. Приятно е големи клубове като споменаваните да се интересуват от мен, но аз самият не объщам голямо внимание на това. Най-вече защото ми е добре в Рен. Ще видим какво ще стане нататък. Казах, че родителите и агентите ми се занимават с тези теми", категоричен беше Камавинга пред Ouest France.

