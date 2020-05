НБА Двукратен шампион с Лейкърс е в затвора заради нападение с пушка 08 май 2020 | 16:05 - Обновена Прочетена 406 0



Бившият гард на ЛА Лейкърс и двукратен шампион с "езерняците" Шанън Браун е бил арестуван и в момента е в затвора заради нападение миналата събота. 34-годишният бивш баскетболист е стрелял с пушка по мъж и жена, които са влезли в обявената му за продан къща в Тайрън, щата Джорджия. За щастие няма пострадали. "Мъж от Тайрън бе обвинен на 2 май в нападение, след като е стрелял с пушка по посока на двама души, които са заявили, че влизат в обявения му за продан дом с отключена порта и входна врата. 34-годишният Шанън Браун бе обвинен в утежнено нападение според данните на затвора в окръг Файет", се казва в съобщението на The Citizen.

BREAKING: Shannon Brown was arrested for allegedly firing a rifle in the direction of two people who entered his ‘for sale’ home. Brown has been charged with aggravated assault.



(Via USA Today) pic.twitter.com/ur7fSJeAkp — Big3 N3ws (@Big3N3ws) May 8, 2020 "Двойката е казала на полицията, че портата на имота и входната врата са били отворени", споделя говорителя на полицията Филип Нелсън, като добавя, че те са обявили присъствието си, когато са влезли на територията на дома. След това някой от къщата им е викнал да влязат, при което се е стигнало до изстрели.

Браун е излязъл с пушка и ги е принудил да напуснат имота, като бившият играч на Лейкърс е изстрелял "пет или шест патрона в тяхна посока". Той е помислил, че двойката е идвала да го обере, а инцидентът тепърва е в процес на разследване.



