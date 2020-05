Италия Малдини: Мога да бъда директор само на Милан 08 май 2020 | 15:56 Прочетена 114 0



Легендата на Милан и настоящ технически директор на клуба Паоло Малдини е категоричен, че не би могъл да бъде ръководител на друг отбор. Той също така коментира дали сезонът в Серия "А" трябва да бъде подновен, въпреки пандемията от коронавирус. "Разбира се, когато си футболист, разполагаш с други оръжия. Отдадеността на терена, вечно на разположение, точността и прецизността. Като директор трябва да владееш всичко, имат ти по-малко доверие, отколкото когато даваш пример на терена. Това са две различни епохи. Историята има значение и съм сигурен, че мога да бъда директор единствено на Милан. Няма да отида никъде другаде. Хубавото на това да си ръководител е, че след известно време разбираш какво е било направено от директорите в дните, в които си бил футболист. Треньорска кариера? Много добре знаех, че не го искам. Виждал съм начина на живот на баща ми, както и косите на много бивши съотборници, които тази професия промени. #Maldini on his future: "I'm sure that I will only be a director at Milan" https://t.co/0O8L0VnUL3 — SempreMilan (@SempreMilanCom) May 8, 2020 Заниманията се подновиха, но трябва да внимаваме. Да не възобновим първенството би било катастрофа от всяка една гледна точка, най-вече икономически. Франция направи голяма грешка, като реши незабавно да прекрати шампионата. Ние обаче ще приемем решението на правителството. Има толкова голяма несигурност. Как ще провеждаме тренировките? Затворихме общите части на "Миланело". Играчите са разделени по 4-ма на всеки терен и така 12-има могат да тренират добре", заяви Малдини по време на разговор в Инстаграм с бившия си съотборник в отбора Филипо Индзаги.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

