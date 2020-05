НБА Джордан не давал на съотборник да яде, защото играл лошо 08 май 2020 | 15:41 Прочетена 290 0



Покрай документалния филм "Последният танц" разбираме все повече интересни задкулисни детайли от съблекалнята на Чикаго Булс. Прави впечатление държанието на Джордан, който изисква съотборниците му да дават абсолютния максимум от възможностите си на тренировки и в мачове. Ако това не се случва - лошо. По този начин е пострадал бившият съотборник на Джордан Хоръс Грант, който не е получавал храна след ужасно представяне в мач. "Взе храната на Хоръс Грант в самолета, защото бе казал на стюардесата, че щом не играе достатъчно добре, значи не заслужава да яде", пише Сам Смит в книгата си "The Jordan Rules".

Смит е дългогодишен автор на материали, свързани с отразяването на Чикаго Булс, като започва през далечната 1987 г. Той говори пред HoopsHype за книгата си и мнението на Джордан за нея.



Sam Smith on KNBR’s podcast: "Michael Jordan took Horace Grant's food away on the plane because Horace had a bad game, Jordan told the stewardesses ‘Don’t feed him, he doesn’t deserve to eat.’”



Michael Jordan was different pic.twitter.com/rV1Vr4tVKD — NBA Retweet (@RTNBA) May 7, 2020 Смит е дългогодишен автор на материали, свързани с отразяването на Чикаго Булс, като започва през далечната 1987 г. Той говори пред HoopsHype за книгата си и мнението на Джордан за нея. "Съмнявам се, че някога е чел книгата ми, но се разстройва от нещата, които биват вадени от контекст като това, че е ударил Уил Пърдю, че е накарал Денис Хопсън да плаче, и че е взел храната на Хоръс Грант. Такива неща се приемат по забавен начин в много отношения, но на него не му харесваше. Същото е и с проблемите му с хазарта", казва Смит. 0



