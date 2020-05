Национал загърби Байерн и Дортмунд за сметка на друг клуб

Бранителят Лукас Клостерман избра да остане в РБ (Лайпциг), удължавайки контракта си с три сезона – до 2024 г. 23-годишният футболист беше спряган за Байерн (Мюнхен) Рома , но ще продължи да бъде в редиците на сензационния четвъртфиналист в Шампионската лига.

Младият член на Бундестима е с Разенбалшпорт още от времето във Втора Бундеслига. „Тук съм вече шести сезон. Тук ми помогнаха да израсна като човек и да се развия като футболист. Клубът има огромен потенциал и аз искам да съм част от неговото бъдеще“, заяви Клостерман.

