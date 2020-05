Зидан карал "Фиат" и носил бяла тениска, всички други в Юве били с "Ферари" и "Версаче"

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан е проявявал скромност по отношение на автомобилите и облеклото си по време на престоя си в Ювентус. Това разкри бившият му съотборник в тима Едвин ван дер Сар.



"Той не беше много общителен. Всъщност, беше трудно да си говорим с него, тъй като не знаеше английски език много добре и единствено се изразяваше чрез френски или италиански. Но начина, по-който поемаше топката, как я вдигаше във въздуха и винаги успяваше да я отиграе... Помня деня, в който дойде на тренировка с "Фиат" по джинси, бяла тениска на "Левис" и бели маратонки на "Адидас". Беше напълно различно от това, което видях сред другите играчи, които пристигаха във "Ферари" и носеха "Долче & Габана" или "Версаче"", разказа Ван дер Сар пред Ziggo Sport.

