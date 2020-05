НБА Родман: Ако ЛеБрон играеше през 90-те, Пипън отново щеше да е вторият най-добър играч 08 май 2020 | 14:21 - Обновена Прочетена 833 0



Dennis Rodman wants everyone to realize just how good Scottie Pippen was. #TheLastDance pic.twitter.com/P79R3422dJ — ESPN (@espn) May 7, 2020 Трикратният шампион с Чикаго Булс Денис Родман коментира влиянието на бившия си съотборник Скоти Пипън върху играта. "Глиста" споделя, че Пипън е можел да прави всичко на паркета и дори ако ЛеБрон Джеймс е играл през 90-те, то Скоти отново би бил най-добрия играч след Джордан според него. "Той революционизира позицията пойнт-крило. Всички тези играчи трябва да благодарят на Скоти Пипън. Момчета като Кевин Дюрант трябва да кажат: "Уау, виж какво направи за нас". Скоти можеше да дриблира, да стреля, да играе защита и да взима борби. Ако ЛеБрон играеше през 90-те, отново бих казал, че Скоти Пипън би бил втория най-добър играч след Майкъл Джордан", заяви Родман. 0



