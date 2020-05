НБА Хакнаха акаунта и банковата сметка на Янис Адетокумбо 08 май 2020 | 13:23 Прочетена 306 0



Освен това, брат му Костас съобщи, че не само профилът му в социалната мрежа е хакнат. Банковата сметка, телефона и имейла му също са пострадали. Дойдоха информации, че от Милуоки Бъкс са започнали разследване за хакерската атака.



Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting! — Kostas Antetokounmpo (@Kostas_ante13) May 7, 2020 Все пак ситуацията бе овладяна и акаунтът бе върнат в ръцете на Янис. Той написа извинително съобщение, с което се извини на пряко засегнатите.

